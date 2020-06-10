Федерер снова перенес операцию. Он не сыграет в 2020 году

В конце февраля Роджеру Федереру успешно прооперировали правое колено. Предполагалось, что 20-кратный чемпион турниров Большого шлема вернется перед стартом Уимблдона, но пандемия коронавируса надолго поставила мировой теннис на паузу.

Теперь же Федерер официально сообщил, что подвергся еще одному хирургическому вмешательству.

"Несколько недель назад из-за проблем с восстановлением после первой операции мне пришлось перенести дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене.

Сейчас, как и перед сезоном-2017, я планирую взять необходимую паузу, чтобы на 100% подготовиться и играть на самом высоком уровне. Я буду очень скучать по болельщикам и туру и буду ждать возвращения в начале сезона-2021", - написал теннисист в Твиттере.

Ожидается, что Федерер пропустит US Open и Ролан Гаррос. В таком случае швейцарца ждет существенное падение в мировом рейтинге.

До первой операции Роджер Федерер на Australian Open дошел до полуфинала, проиграв будущему чемпиону турнира Новаку Джоковичу.