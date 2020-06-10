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Джокович может не сыграть на US Open

Теннис
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Первая ракетка мира готов проигнорировать турнир в Нью-Йорке.

Джокович может не сыграть на US Open
Новина українською

Открытый чемпионат США по теннису должен стартовать 31 августа. Вероятно, из-за пандемии коронавируса американский Шлем пройдет без зрителей.

"Большинство игроков, с которыми я общался, негативно относятся к поездке на US Open. Для меня, скорее всего, сезон продолжится в начале сентября на грунте", - заявил Джокович в комментарии для AP News.

Джокович в прошлом году на US Open из-за травмы не смог доиграть матч четвертого круга против Стэна Вавринки.

Новак Джокович в 2020 году не проиграл ни одного официального матча – серб стал чемпионом Australian Open, выиграл командный турнир в Австралии и увез титул из Дубая.

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В статье: Новак Джокович us open
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