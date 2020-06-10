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Ирпень. Манафов приблизился к полуфиналу, Орлов снова проиграл

Теннис
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На UTF Gentlemen Invitational продолжается групповой раунд.

Ирпень. Манафов приблизился к полуфиналу, Орлов снова проиграл
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В битве лидеров группы B Владислав Манафов (№542 рейтинга АТР) в двух партиях (6:1, 7:5) справился с Маратом Девятьяровым (№642). Во втором сете Девятьяров отыгрался со счета 0:3 и спас два матч-бола в 10-м гейме, но сразу же отдал свою подачу и вернуться в игру не смог.

Владислав Орлов (№404) после вчерашнего разгромного поражения от 16-летнего Вячеслава Белинского сегодня не смог доиграть матч против Олега Приходько (№713). Орлов отказался от продолжения борьбы при счете 2:6, 0:1.

Сегодня в Ирпене пройдут еще два матча. Алексей Крутых сыграет с Павлом Шумейко, а Никита Маштаков встретится с Вячеславом Белинским.

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В статье: теннис Владислав Манафов
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