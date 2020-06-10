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Свитолина может стать почетной гражданкой Харькова
Первая ракетка страны претендует на особенный статус.
Имя Элины Свитолиной экспертый совет Харьковского горсовета накануне единогласно утвердил в качестве кандидатуры на присвоение звания "Почетный гражданин города Харькова".
Окончательное решение касательно Свитолиной и других претендентов будет принято на ближайшей сессии Харьковского городского совета, сообщает пресс-служба организации.
Свитолина родилась в Одессе, но именно в Харькове прошел основной этап ее формирования в теннисистку мирового уровня.
Элина Свитолина в 2020 году дошла до третьего раунда на Australian Open, а также стала чемпионкой турнира WTA International в Мексике.