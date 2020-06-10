Федерер пропустит остаток сезона

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер объявил, что вернётся на корт не ранее начала сезона-2021.

"Дорогие болельщики, надеюсь, вы в безопасности и здоровы. Несколько недель назад я столкнулся с проблемами в ходе восстановительного процесса. Мне пришлось пройти дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене.

Сейчас, как я уже делал в 2017-м, я планирую воспользоваться временем, чтобы на сто процентов быть готовым к возвращению на высшем уровне. Мне будет не хватать болельщиков и тура, но я с нетерпением ожидаю, как вернусь на корт в начале сезона-2021.

С наилучшими пожеланиями, Роджер", — написал Федерер в своём "твиттере".

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