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Стал известен календарь WTA на конец сезона-2020

Теннис
(2 голосов)

Первый турнир состоится 3 августа

Стал известен календарь WTA на конец сезона-2020
Новина українською

В интернете появился один из предварительных вариантов календаря WTA на оставшуюся часть сезона-2020, который пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. Календарь появился в «твиттере» бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова.

Календарь оставшейся части сезона WTA 2020 года (одна из предварительных версий):

3 августа – Чарлстон, Палермо
10 августа – Вашингтон, Прага
17 августа – Цинциннати
24 августа – турнир будет объявлен позже
31 августа – US Open
14 сентября – Мадрид, Стамбул
21 сентября – Рим, Страсбур
28 сентября – «Ролан Гаррос»
5 октября – Сеул, Тяньцзинь
12 октября – Пекин
19 октября – Ухань, Наньчан
26 октября – Чжэнчжоу, Линц
2 ноября – ВТБ Кубок Кремля, Токио
9 ноября – Итоговый турнир
16 ноября – Малый итоговый турнир.

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В статье: WTA
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