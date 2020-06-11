Ирпень. Белинский и Маштаков вышли в полуфинал

В группе А первым в полуфинал вышел Никита Маштаков, а компанию ему составил Вячеслав Белинский, который сегодня в двух сетах прошел Олега Приходько (6:1, 7:6).

Белинский в последнем матче группового этапа сделал два брейка и не проиграл ни одного гейма на своей подаче.

В группе B шанс выйти в полуфинал был у Владислава Манафова, но тот неожиданно проиграл Алексею Крутых (6:7, 2:6). На счету Крутых четыре брейка и два неудачных гейма на своей подаче.

Если в заключительном матче группового этапа Марат Девятьяров обыграет Павла Шумейко, то у трех теннисистов будет по две победы. В таком случае имена полуфиналистов определятся по дополнительным показателям.