73-летний чемпион Уимблдона женился в пятый раз

Бывший румынский теннисист Илие Настасе в пятый раз женился. Его супругой стала 43-летняя Иоанна Симион.

"Мы не делали ничего такого: вышли из церкви, пообедали в ресторане. Всё было просто и красиво. Мы хотели сделать всё именно так: мало людей, без рекламы. Это то, чего хотела жена", — приводит слова 73-летнего Настасе Eurosport.

Настасе — первый теннисист, которому был присвоен рейтинг первой ракетки мира с момента введения классификации АТР в 1973 году. В 1972 году румынский спортсмен выиграл Открытый чемпионат США, а годом позже отпраздновал победу на "Ролан Гаррос». Помимо этого он дважды выходил в финал Уимблдона, а на Открытом чемпионате Австралии сыграл лишь один матч, проиграв который, больше не выступал в Мельбурне.