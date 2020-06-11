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ITF выделила ещё около $ 1,5 млн на поддержку игроков

Теннис
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Ранее уже было выделено около 14 миллионов долларов

ITF выделила ещё около $ 1,5 млн на поддержку игроков
Новина українською

Международная федерация тенниса (ITF) объявила о дальнейших мерах поддержки спортсменов, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщается на сайте ITF.

Организация дополнительно выделила $ 1,494 млн на финансирование национальных ассоциаций для проведения юниорских турниров, гранты лучшим юниорам и поддержку игроков, занимающих с 501-го по 700-е место в рейтингах ATP и WTA в одиночном разряде и со 176-го по 300-е место в парных рейтингах.

Это финансирование выделено дополнительно к $ 13,7 млн, которые были уже направлены национальным ассоциациям в 2020 году.

Все официальные турниры ITF, WTA и АТР были приостановлены в середине марта из-за угрозы распространения коронавируса и возобновятся не ранее августа.

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В статье: теннис
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