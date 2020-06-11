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Определились полуфинальные пары в Ирпени

Теннис
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Матчи состоятся 12 июня

Определились полуфинальные пары в Ирпени
Новина українською

Сегодня на турнире UTF Gentlemen Invitational в Ирпене состоялись матчи заключительного, третьего тура группового этапа.

Результаты матчей дня:

Владислав Манафов - Алексей Крутых – 6:7 (3), 2:6
Олег Приходько - Вячеслав Белинский – 1:6, 6:7 (9)
Никита Маштаков - Глеб Бакланов – 6:0, 6:2
Марат Девятьяров - Павел Шумейко – 6:1, 6:1

Определились полуфинальные пары в Ирпени - изображение 1

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В статье: теннис
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