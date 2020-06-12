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Джокович организовал футбольный матч при участии Тима и Зверева
Звездные теннисисты сыграли в футбол.
Участники выставочного турнира Новака Джоковича перед выходом на корт проверили свои силы на футбольном поле.
В компании первой ракетки мира в товарищеском матче сыграли Доминик Тим, Григор Димитров, Александр Зверев и другие участники турнира.
Джокович пригласил и местных звезд футбола – Деяна Станковича и Саво Милошевича.
В товарищеском матче команда теннисистов победила со счетом 3:2, но Джокович ушел с поля без забитого мяча.
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