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Джокович организовал футбольный матч при участии Тима и Зверева

Теннис
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Звездные теннисисты сыграли в футбол.

Джокович организовал футбольный матч при участии Тима и Зверева
Новина українською

Участники выставочного турнира Новака Джоковича перед выходом на корт проверили свои силы на футбольном поле.

В компании первой ракетки мира в товарищеском матче сыграли Доминик Тим, Григор Димитров, Александр Зверев и другие участники турнира.

Джокович пригласил и местных звезд футбола – Деяна Станковича и Саво Милошевича.

В товарищеском матче команда теннисистов победила со счетом 3:2, но Джокович ушел с поля без забитого мяча.

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В статье: Новак Джокович Доминик Тим Александр Зверев
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