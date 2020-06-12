Джокович организовал футбольный матч при участии Тима и Зверева

Участники выставочного турнира Новака Джоковича перед выходом на корт проверили свои силы на футбольном поле.

В компании первой ракетки мира в товарищеском матче сыграли Доминик Тим, Григор Димитров, Александр Зверев и другие участники турнира.

Джокович пригласил и местных звезд футбола – Деяна Станковича и Саво Милошевича.

В товарищеском матче команда теннисистов победила со счетом 3:2, но Джокович ушел с поля без забитого мяча.