Стаховский: Не вижу смысла играть дальше

В 34 года Сергей Стаховский планировал уйти на пенсию после Уимблдона и Олимпиады в Токио, но коронавирус парализовал мир спорта и перечеркнул все планы теннисиста.

"Желание играть дальше есть. Но я не вижу смысла. На данном этапе я даже не понимаю, будем мы играть или нет, тренироваться мне или уже забыть об этом. Для моего возраста тренироваться, не понимая, зачем я это делаю – без конкуренции, без борьбы, без понимания своего уровня игры – очень сложно.

Олимпиаду перенесли, Уимблдон отменили. Что теперь? Идти? Но, с другой стороны, мне нет смысла выпрыгивать прямо сейчас с этого поезда – до карантина мы успели выиграть матч Кубка Дэвиса и на одну ступеньку приблизиться к Мировой группе, у нас уже есть соперник, это Израиль, поэтому существует большой шанс попасть в плей-офф группы.

Если я буду нужен команде, а других игроков, способных меня заменить, не появится, то, конечно, я буду тренироваться и играть, чтобы помочь нашим ребятам преодолеть этот рубеж", - заявил Стаховский.

Сергей Стаховский в последний раз выходил на корт на выставочном турнире в Будапеште, но в столице Венгрии не смог выиграть ни одного матча.