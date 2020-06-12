Белинский сенсационно вышел в финал турнира в Ирпене

В первом полуфинале в Ирпене 16-летний Вячеслав Белинский неожиданно обыграл 528-ю ракетку мира Владислава Манафова (6:4, 6:4). Матч продолжался 1 час и 51 минуту.

Белинский в первом сете уступал 2:4, но смог выиграть четыре гейма подряд. Во второй партии сценарий повторился – Манафов вновь вел с брейком 4:2, но до конца матча больше не смог взять ни одного гейма и упустил сразу четыре брейк-поинта.

Соперником Вячеслава Белинского в финале турнира Федерации тенниса Украины станет победитель матча между Никитой Маштаковым и Маратом Девятьяровым.