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Белинский сенсационно вышел в финал турнира в Ирпене

Теннис
(1 голосов)

Теннисист без взрослого рейтинга поспорит за победу на UTF Gentlemen Invitational.

Белинский сенсационно вышел в финал турнира в Ирпене
Новина українською

В первом полуфинале в Ирпене 16-летний Вячеслав Белинский неожиданно обыграл 528-ю ракетку мира Владислава Манафова (6:4, 6:4). Матч продолжался 1 час и 51 минуту.

Белинский в первом сете уступал 2:4, но смог выиграть четыре гейма подряд. Во второй партии сценарий повторился – Манафов вновь вел с брейком 4:2, но до конца матча больше не смог взять ни одного гейма и упустил сразу четыре брейк-поинта.

Соперником Вячеслава Белинского в финале турнира Федерации тенниса Украины станет победитель матча между Никитой Маштаковым и Маратом Девятьяровым.

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В статье: Владислав Манафов Вячеслав Белинский
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