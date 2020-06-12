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Теннисисты высказались против начисления очков за US Open

Теннис
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Тогда может уменьшиться призовой фонд

Теннисисты высказались против начисления очков за US Open
Новина українською

Ведущие теннисисты высказались против того, чтобы за выступление на Открытом чемпионате США начислялись рейтинговые очки. Об этом сообщает Open Court.

Некоторые теннисисты пошли ещё дальше и предложили не начислять очки за все турниры, которые пройдут в период до марта 2021 года, то есть спустя год после начала вынужденной приостановки соревнований из-за карантина по коронавирусу.

Ожидается, что, если за выступление на US Open не будут начислять очки, призовой фонд турнира уменьшится. Напомним, ранее стало известно, что на турнире не выступит бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер, который объявил, что вернётся на корт в 2021 году. Первый номер мировой классификации Новак Джокович также не исключил, что пропустит Открытый чемпионат США.

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В статье: us open
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