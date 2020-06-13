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Отдых у моря: Завацкая и Свитолина вместе релаксируют на побережье. Фото
Украинки наслаждаются вынужденной паузой
Украинская теннисистка Катарина Завацкая на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото, на котором она вместе с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной и другими подругами загорают на побережье моря.
"Не связывайтесь с девушками"
Напомним, что ранее Дарья Билодид желала всем хорошего дня.
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