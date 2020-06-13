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Отдых у моря: Завацкая и Свитолина вместе релаксируют на побережье. Фото

Теннис
(3 голосов)

Украинки наслаждаются вынужденной паузой

Отдых у моря: Завацкая и Свитолина вместе релаксируют на побережье. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото, на котором она вместе с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной и другими подругами загорают на побережье моря.

"Не связывайтесь с девушками"

Отдых у моря: Завацкая и Свитолина вместе релаксируют на побережье. Фото - изображение 1Отдых у моря: Завацкая и Свитолина вместе релаксируют на побережье. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Дарья Билодид желала всем хорошего дня.

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В статье: Элина Свитолина Катарина Завацкая
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