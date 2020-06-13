Отдых у моря: Завацкая и Свитолина вместе релаксируют на побережье. Фото

Украинская теннисистка Катарина Завацкая на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото, на котором она вместе с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной и другими подругами загорают на побережье моря.

"Не связывайтесь с девушками"

Напомним, что ранее Дарья Билодид желала всем хорошего дня.