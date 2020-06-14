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Марта Костюк покорила самую высокую гору Украины - Говерлу. Фото

Теннис
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Украинка гордится своим поступком

Марта Костюк покорила самую высокую гору Украины - Говерлу. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №141) покорила высочайшую точку нашей страны - гору Говерлу (2061 м.). Соответствующую фотографию спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram:

"На это понадобилось всего 2 часа. Очень горжусь красотой нашей страны"

Напомним, что ранее Ольга Харлан поздравила сестру с Днем рождения.

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В статье: Марта Костюк
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