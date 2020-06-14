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Даяна Ястремская привлекает внимание фанатов на побережье Черного моря. Фото

Теннис
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Украинка непревзойденная

Даяна Ястремская привлекает внимание фанатов на побережье Черного моря. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №21) поделилась со своими подписчиками новым фото. На этот раз спортсменка отдыхает на побережье моря.

Даяна Ястремская привлекает внимание фанатов на побережье Черного моря. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья Билодид удивляла поклонников новыми образами, а сборная Украины по биатлону проводила тренировки в горах.

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В статье: Даяна Ястремская
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