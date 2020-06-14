Даяна Ястремская привлекает внимание фанатов на побережье Черного моря. Фото

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №21) поделилась со своими подписчиками новым фото. На этот раз спортсменка отдыхает на побережье моря.

Напомним, что ранее Дарья Билодид удивляла поклонников новыми образами, а сборная Украины по биатлону проводила тренировки в горах.