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Даяна Ястремская привлекает внимание фанатов на побережье Черного моря. Фото
Украинка непревзойденная
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №21) поделилась со своими подписчиками новым фото. На этот раз спортсменка отдыхает на побережье моря.
Напомним, что ранее Дарья Билодид удивляла поклонников новыми образами, а сборная Украины по биатлону проводила тренировки в горах.
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