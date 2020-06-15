Маштаков стал чемпионом турнира в Ирпене

В финале турнира Федерации тенниса Украины Никита Маштаков за 1 час и 28 минут обыграл 16-летнего Вячеслава Белинского (6:2, 6:3).

Маштаков в первом сете при счете 0:2 выиграл 6 геймов подряд. Во второй партии ключевым стал провал Белинского на своей подаче при счете 3:4 – Маштакову оставалось подать на титул, с чем он легко справился.

На пути к титулу в Ирпене Никита Маштаков выиграл каждый из пяти матчей. В полуфинальном поединке против Марата Девятьярова будущий чемпион UTF Gentlemen Invitational отыграл два матч-бола и вырвал победу после трех часов борьбы.

Напомним, у женщин чемпионкой турнира Федерации тенниса Украины стала Марта Костюк.