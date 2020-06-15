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Тим выиграл выставочный турнир Джоковича в Белграде

Теннис
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Сам серб не смог выйти из группы.

Тим выиграл выставочный турнир Джоковича в Белграде
Новина українською

На групповом этапе Adria Tour в Белграде Доминик Тим обыграл Дамира Джумхура, Григора Димитрова и Душана Лайовича.

Параллельно в группе А Филип Крайинович сенсационно оставил позади Новака Джоковича и Александра Зверева. Крайинович в трех сетах проиграл Звереву (0:4, 4:3, 4:3), но победа над Джоковичем (2:4, 4:2, 4:1) позволила 32-й ракетке мира выйти в финал.

В матче за титул в столице Сербии Тим обыграл Крайиновича в трех сетах – 4:3, 2:4, 4:2. Теннисисты сделали по два брейка, а ключевым фактором стала надежная игра Тима на второй подаче (75%) против 50% у оппонента.

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В статье: Новак Джокович Доминик Тим
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