17 лет первому травяному титулу в карьере Федерера. ВИДЕО

В этот день 17 лет назад Федерер в финале турнира в Галле разгромил Николаса Кифера (6:1, 6:3) и выиграл свой первый титул на траве.

На травяном покрытии на счету Роджера Федерера 19 титулов, включая 8 побед на Уимблдоне.