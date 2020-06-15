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17 лет первому травяному титулу в карьере Федерера. ВИДЕО
15 июня 2003 года Роджер Федерер сделал первый шаг к статусу лучшего в истории на травяных кортах.
В этот день 17 лет назад Федерер в финале турнира в Галле разгромил Николаса Кифера (6:1, 6:3) и выиграл свой первый титул на траве.
На травяном покрытии на счету Роджера Федерера 19 титулов, включая 8 побед на Уимблдоне.
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