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Завацкая выиграла первый матч на турнире во Франции

Теннис
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Украинка успешно вернулась после карантина.

Завацкая выиграла первый матч на турнире во Франции
Новина українською

На старте выставочного турнира в Экс-ан-Прованс (Франция) Катарина Завацкая в двух сетах (7:5, 7:5) обыграла 624-ю ракетку мира из Франции Манон Арканьоли.

«Тут особые правила: можно трогать только свои мячи, а сопернику его мячи нужно передавать ракеткой и не касаться их руками. Такие турниры будут идти целое лето.

Хорошо, что есть матчевая практика и небольшой заработок тоже. За матч тебе дают 100 евро, за победу – 200 евро. Экс-ан-Прованс находится где-то в 1,5 часах езды от Канн. Это недалеко и хорошо, что можно поиграть несколько матчей. Последние 3 месяца я тренировалась только с мальчиками, поэтому, играя первый матч с девочкой, все было очень-очень по-другому», - комментирует Завацкая свой старт на турнире.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Завацкая потренировалась с Элиной Свитолиной.

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В статье: Катарина Завацкая
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