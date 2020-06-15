US Open состоится, несмотря на протесты теннисистов

По информации Forbes, недовольства Новака Джоковича, Симоны Халеп и других теннисистов об ограничениях, которые будут введены на US Open, не повлияют на судьбу турнира. US Open пройдет в заранее намеченные сроки, утверждает источник.

Ожидается, что в ближайшее время организаторы американского Шлема сделают официальное заявление. US Open будет сыгран при пустых трибунах, представителей СМИ в связи с пандемией коронавируса на турнир не допустят.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября. Звание действующих чемпионов турнира должны защищать Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тим выиграл выставочный турнир Джоковича в Белграде.