  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина подтвердила участие на турнире в Берлине
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина подтвердила участие на турнире в Берлине

Теннис
(1 голосов)

Первая ракетка Украины сыграет в столице Германии.

Свитолина подтвердила участие на турнире в Берлине
Новина українською

Элина Свитолина в Твиттере официально сообщила, что с 13 по 19 июля выступит на выставочном турнире bett1 Aces в Берлине.

Компанию Свитолиной на турнире в Германии составят Кики Бертенс, Андреа Петкович и Юлия Гергес. У мужчин сыграют Александр Зверев, Доминик Тим, Янник Синнер и Ник Кирьос. Полный состав участников еще неизвестен.

В Берлине Свитолина поспорит за призовой фонд в размере 100 тысяч евро.

Элина Свитолина в последний раз выходила на корт в начале марта, когда стала чемпионкой турнира WTA в Мексике.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...