Свитолина подтвердила участие на турнире в Берлине

Элина Свитолина в Твиттере официально сообщила, что с 13 по 19 июля выступит на выставочном турнире bett1 Aces в Берлине.

Happy to announce my participation at the @bett1aces event in Berlin starting July 13th ????????

Looking forward to it! ???? pic.twitter.com/VchqaLGoyn — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) June 15, 2020

Компанию Свитолиной на турнире в Германии составят Кики Бертенс, Андреа Петкович и Юлия Гергес. У мужчин сыграют Александр Зверев, Доминик Тим, Янник Синнер и Ник Кирьос. Полный состав участников еще неизвестен.

В Берлине Свитолина поспорит за призовой фонд в размере 100 тысяч евро.

Элина Свитолина в последний раз выходила на корт в начале марта, когда стала чемпионкой турнира WTA в Мексике.