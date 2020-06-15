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Свитолина подтвердила участие на турнире в Берлине
Первая ракетка Украины сыграет в столице Германии.
Элина Свитолина в Твиттере официально сообщила, что с 13 по 19 июля выступит на выставочном турнире bett1 Aces в Берлине.
Happy to announce my participation at the @bett1aces event in Berlin starting July 13th ????????— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) June 15, 2020
Looking forward to it! ???? pic.twitter.com/VchqaLGoyn
Компанию Свитолиной на турнире в Германии составят Кики Бертенс, Андреа Петкович и Юлия Гергес. У мужчин сыграют Александр Зверев, Доминик Тим, Янник Синнер и Ник Кирьос. Полный состав участников еще неизвестен.
В Берлине Свитолина поспорит за призовой фонд в размере 100 тысяч евро.
Элина Свитолина в последний раз выходила на корт в начале марта, когда стала чемпионкой турнира WTA в Мексике.