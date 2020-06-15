Джокович сыграл в теннис с болл-боем…и проиграл. ВИДЕО

На домашнем выставочном турнире в Белграде Новак Джокович сразился с мальчиком, подающим мячи. Юноша оказался не из робкого десятка – взгляните, как мастерски он разобрался с лучшим теннисистом мира.

Novak Djokovic drops a point vs a ballkid ???? #AdriaTour



(Video @MihailoTopic) pic.twitter.com/UXDxavu8dc — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 14, 2020

В Белграде Новак Джокович в матче с Филиппом Крайиновичем потерпел первое поражение в сезоне и не смог выйти в финал.