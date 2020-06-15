Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович сыграл в теннис с болл-боем…и проиграл. ВИДЕО
Обыграть первую ракетку мира – память на всю жизнь.
На домашнем выставочном турнире в Белграде Новак Джокович сразился с мальчиком, подающим мячи. Юноша оказался не из робкого десятка – взгляните, как мастерски он разобрался с лучшим теннисистом мира.
Novak Djokovic drops a point vs a ballkid ???? #AdriaTour— We Are Tennis (@WeAreTennis) June 14, 2020
(Video @MihailoTopic) pic.twitter.com/UXDxavu8dc
В Белграде Новак Джокович в матче с Филиппом Крайиновичем потерпел первое поражение в сезоне и не смог выйти в финал.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...