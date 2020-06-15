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Джокович сыграл в теннис с болл-боем…и проиграл. ВИДЕО

Теннис
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Обыграть первую ракетку мира – память на всю жизнь.

Джокович сыграл в теннис с болл-боем…и проиграл. ВИДЕО
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На домашнем выставочном турнире в Белграде Новак Джокович сразился с мальчиком, подающим мячи. Юноша оказался не из робкого десятка – взгляните, как мастерски он разобрался с лучшим теннисистом мира.

В Белграде Новак Джокович в матче с Филиппом Крайиновичем потерпел первое поражение в сезоне и не смог выйти в финал.

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В статье: Новак Джокович
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