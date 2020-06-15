Украинец Ваншельбойм выиграл первый матч в Белграде

На старте группового этапа Eastern European Championships Ваншельбойм, занимающий в рейтинге АТР 817-е место, всего за 1 час и 3 минуты разгромил местного теннисиста Милана Дринича (№1244) – 6:1, 6:1.

Ваншельбойм в каждом сете сделал по два брейка, а в геймах на своей подаче не допустил ни одного брейк-поинта.

За выход в плей-офф выставочного турнира в Белграде Эрик поспорит с еще двумя теннисистами из Сербии – 47-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем и №145 рейтинга АТР Николой Милоевичем.

Помимо Эрика Ваншельбойм в Белграде сыграет и Сергей Стаховский. Первая ракетка Украины не ранее 17:00 встретится с Альяжем Бедене.