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Турнир Джоковича Adria Tour посмотрели более 100 млн человек

Теннис
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Теннисист поблагодарил всех, кто смотрел турнир

Турнир Джоковича Adria Tour посмотрели более 100 млн человек
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что трансляции матчей первого из трёх выставочных турниров Adria Tour, организованных сербом, посмотрели более 100 млн человек.

"Более 100 млн людей посмотрели записи матчей. По всей Европе и в США мы получаем похвалу. Я в восторге от атмосферы и зрительской поддержки, спасибо вам от всего сердца. Хочу также поблагодарить спонсоров, властей и всех, кто осознавал, насколько это мероприятие важно для Белграда и всей Сербии. Всё было проведено согласно законодательству и мерам предосторожности, а также указаниям правительства Сербии. Турнир показал, что люди любят спорт, любят теннис. Не только в нашей стране, но и во всё мире", — приводит слова Джоковича RTS.

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В статье: Новак Джокович
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