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Серена Уильямс постала в образе белой кошки

Теннис
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Теннисистка примеряла на себя новый костюм

Серена Уильямс постала в образе белой кошки
Новина українською

Американка Серена Уильямс представила костюм "белой кошки" специально для Уимблдона. Видео с теннисисткой было выложено на официальной странице старейшего мирового турнира в "Инстаграме".

Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного "Большого шлема" в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах "Большого шлема".

В текущем сезоне американка провела 10 матчей, в которых одержала 8 побед. В официальном рейтинге WTA 38-летняя спортсменка располагается на девятой строчке. На Открытом чемпионате Австралии — 2020 она пробилась в третий круг, где уступила Ван Цян из Китая.

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В статье: Серена Уильямс
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