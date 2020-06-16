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Стаховский побеждает на старте турнира в Белграде

Теннис
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Волевой успех киевлянина в столице Сербии.

Стаховский побеждает на старте турнира в Белграде
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В первом туре группового этапа Eastern European Championships Сергей Стаховский за 2 часа и 11 минут неожиданно обыграл 61-ю ракетку мира из Словении Альяжа Бедене (4:6, 6:1, 6:4).

В решающем сете Стаховский сделал брейк при счете 2:2, затем в 8-м гейме отыграл брейк-поинт и защитил свое преимущество. Бедене при счете 3:5 спас на своей подаче четыре матч-бола, но спустя несколько минут Стаховский с шестой попытки поставил точку в матче.

Победа над Бедене сделала Стаховского главным фаворитом на выход в плей-офф. Сегодня киевлянин сыграет с 594-й ракеткой мира Томиславом Бркичем, а его последним оппонентом по групповому этапу станет Филипп Стипич, который в мировом рейтинге занимает 1677-е место.

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В статье: Сергей Стаховский
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