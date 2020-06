Стаховский побеждает на старте турнира в Белграде

В первом туре группового этапа Eastern European Championships Сергей Стаховский за 2 часа и 11 минут неожиданно обыграл 61-ю ракетку мира из Словении Альяжа Бедене (4:6, 6:1, 6:4).

В решающем сете Стаховский сделал брейк при счете 2:2, затем в 8-м гейме отыграл брейк-поинт и защитил свое преимущество. Бедене при счете 3:5 спас на своей подаче четыре матч-бола, но спустя несколько минут Стаховский с шестой попытки поставил точку в матче.

Seals the deal in 3. ????@Stako_tennis defeats Aljaz Bedene 4-6, 6-1, 6-4 at the Eastern European Championship. pic.twitter.com/MJKwcCRGIS