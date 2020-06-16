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Тим избежал заражения коронавирусом

Теннис
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Третья ракетка мира мог подхватить COVID-19 в Белграде.

Тим избежал заражения коронавирусом
Новина українською

На прошлой неделе Доминик Тим в столице Сербии стал победителем турнира Новака Джоковича Adria Tour. В Белграде игроки активно общались друг с другом с рукопожатиями и без соблюдения социального дистанцирования.

Позже выяснилось, что Джокович контактировал с баскетболистом Партизана Николой Янковичем, у которого обнаружили коронавирус.

После возвращения в Австрию Тим сдал негативный тест на COVID-19, сообщает местное издание Krone Sport. Пандемия обошла стороной и физиотерапевта теннисиста Алекса Стобер, который был рядом с ним в Белграде.

Подготовку к возобновлению сезона Доминик Тим продолжит на домашнем турнире Austrian Pro Series. На данный момент у австрийца 6 побед в 7 матчах.

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В статье: Доминик Тим коронавирус
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