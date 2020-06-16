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Сезон в мировом теннисе возобновится 10 августа

Теннис
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Придется подождать.

Сезон в мировом теннисе возобновится 10 августа
Новина українською

Как сообщает Marca, накануне в АТР объявили игрокам, что рестарт сезона-2020 начнется 10 августа на турнире Citi Open в Вашингтоне. Там же первые соревнования после пандемии коронавируса планирует провести и WTA.

Ожидается, что до старта US Open (31 августа – 13 сентября) после Вашингтона пройдет еще один турнир – Western & Southern Open в Цинциннати.

Сезон в мировом теннисе был прерван в начале марта перед крупным турниром в Индиан-Уэллсе.

Из-за пандемии календарь сезона в ATP и WTA претерпел значительных изменений. Так, Ролан Гаррос был перенесен на сентябрь-октябрь, а Уимблдон отменен впервые за 75 лет.

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В статье: теннис коронавирус
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