Сезон в мировом теннисе возобновится 10 августа

Как сообщает Marca, накануне в АТР объявили игрокам, что рестарт сезона-2020 начнется 10 августа на турнире Citi Open в Вашингтоне. Там же первые соревнования после пандемии коронавируса планирует провести и WTA.

Ожидается, что до старта US Open (31 августа – 13 сентября) после Вашингтона пройдет еще один турнир – Western & Southern Open в Цинциннати.

Сезон в мировом теннисе был прерван в начале марта перед крупным турниром в Индиан-Уэллсе.

Из-за пандемии календарь сезона в ATP и WTA претерпел значительных изменений. Так, Ролан Гаррос был перенесен на сентябрь-октябрь, а Уимблдон отменен впервые за 75 лет.