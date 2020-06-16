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Федерер впервые за 20 лет не сыграет в финале турнира АТР

Теннис
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Прервалась рекордная серия.

Федерер впервые за 20 лет не сыграет в финале турнира АТР
Новина українською

На прошлой неделе Роджер Федерер объявил о повторной операции на правом колене и досрочном завершении сезона 2020 года.

Таким образом, Федерер впервые с 2000 года не сыграет в финале турнира АТР. Швейцарцу принадлежит рекордная по продолжительности серия в истории мужского тура.

Следом за Федерером находятся еще три действующих теннисиста – Рафаэль Надаль (17 сезонов кряду), Гаэль Монфис (16) и Новак Джокович (15). Каждый из этой троицы в этом году уже побывал в финале турнира АТР.

Роджер Федерер в 2020 году провел только один турнир – на Australian Open швейцарский ветеран дошел до полуфинала, проиграв в трех сетах Джоковичу.

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В статье: Роджер Федерер
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