  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Симона Халеп пропустит US Open и ещё несколько турниров
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симона Халеп пропустит US Open и ещё несколько турниров

Теннис
(1 голосов)

Все из-за коронавируса

Симона Халеп пропустит US Open и ещё несколько турниров
Новина українською

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп не будет принимать участие в турнирах, которые проходят за пределами Европы, до окончания нынешнего сезона, сообщает румынский Eurosport.

Таким образом, Халеп пропустит US Open 2020, который планируется провести в Нью-Йорке (США) в конце августа, турниры в американских Вашингтоне и Цинциннати, а также азиатскую серию турниров, если теннисный сезон возобновится, и перечисленные соревнования всё же состоятся.

Из-за пандемии коронавируса проведение турниров ATP и WTA было приостановлено в марте и будет возобновлено не ранее августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Симона Халеп
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...