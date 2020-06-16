Объединённый теннисный турнир перенесли из Цинциннати в Нью-Йорк

Объединённый турнир ATP Masters 1000 и WTA Premier 5 состоится в Нью-Йорке (США), сообщают организаторы. Соревнования должны были проходить в Цинциннати, но решено перенести их на корты теннисного центра им. Билли Джин Кинг.

После турнира в Нью-Йорке начнётся Открытый чемпионат США по теннису. Ранее губернатор Нью-Йорка сообщил о планах по проведению турнира без зрителей в запланированные сроки — с 31 августа по 13 сентября.

До последнего не было известно, состоится ли US Open. Рассматривались варианты переноса турнира в другие американские города.

Некоторые теннисисты уже негативно отозвались о возможном проведении турнира US Open. Против медицинского протокола турнира высказался серб Новак Джокович.