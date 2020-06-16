Американская теннисистка обвинила Джоковича в эгоизме

Американская теннисистка Сачия Викери осталась недовольна недавними высказываниями первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Ранее Джокович раскритиковал организаторов US Open за предлагаемые правила безопасности. В частности, Джокович остался недоволен, что организаторы хотят разрешить лишь одному члену команды присутствовать на матче. Викери предложила Джоковичу вспомнить, как проходят небольшие турниры.

"Ему стоит поехать на турнир в Алабаме, а затем вернуться и рассказать, какие там были условия! Подобные заявления со стороны Джоковича немного эгоистичны. Многие игроки не могут позволить себе брать на матчи по семь-восемь человек в команде. Большинство из нас и так путешествуют лишь с одним тренером.

Безусловно, Новак заслужил право брать с собой столько людей, сколько ему хочется. Но речь не о нём, а обо всех теннисистах. Если будут введены некие ограничения, чтобы возобновить сезон, я не вижу в этом особой проблемы", — цитирует Викери Tennis World USA.