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Американская теннисистка обвинила Джоковича в эгоизме

Теннис
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Американская теннисистка обвинила Джоковича в эгоизме
Новина українською

Американская теннисистка Сачия Викери осталась недовольна недавними высказываниями первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Ранее Джокович раскритиковал организаторов US Open за предлагаемые правила безопасности. В частности, Джокович остался недоволен, что организаторы хотят разрешить лишь одному члену команды присутствовать на матче. Викери предложила Джоковичу вспомнить, как проходят небольшие турниры.

"Ему стоит поехать на турнир в Алабаме, а затем вернуться и рассказать, какие там были условия! Подобные заявления со стороны Джоковича немного эгоистичны. Многие игроки не могут позволить себе брать на матчи по семь-восемь человек в команде. Большинство из нас и так путешествуют лишь с одним тренером.

Безусловно, Новак заслужил право брать с собой столько людей, сколько ему хочется. Но речь не о нём, а обо всех теннисистах. Если будут введены некие ограничения, чтобы возобновить сезон, я не вижу в этом особой проблемы", — цитирует Викери Tennis World USA.

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В статье: Новак Джокович
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