  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский и Ваншельбойм проигрывают в Белграде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский и Ваншельбойм проигрывают в Белграде

Теннис
(1 голосов)

Украинцы отдалились от выхода в плей-офф Eastern European Championships.

Стаховский и Ваншельбойм проигрывают в Белграде
Новина українською

Сергей Стаховский в матче второго тура группового этапа за 2 часа и 52 минуты неожиданно проиграл 594-й ракетке мира Томиславу Бркичу (7:5, 5:7, 5:7).

Во втором сете украинец вел 5:3, но не смог подать на матч. В решающей партии Стаховский упустил два брейк-поинта, а затем при счете 5:5 позволил Бркичу сделать решающий брейк.

Для Эрика Ваншельбойма матч со 145-й ракеткой мира Николой Милоевичем завершился разгромным поражением (2:6, 0:6). Молодой украинец проиграл пять геймов на своей подаче и не заработал ни одного брейк-поинта.

Сегодня Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм отыграют заключительные матчи группового этапа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский Эрик Ваншельбойм
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...