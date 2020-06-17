Стаховский и Ваншельбойм проигрывают в Белграде

Сергей Стаховский в матче второго тура группового этапа за 2 часа и 52 минуты неожиданно проиграл 594-й ракетке мира Томиславу Бркичу (7:5, 5:7, 5:7).

Во втором сете украинец вел 5:3, но не смог подать на матч. В решающей партии Стаховский упустил два брейк-поинта, а затем при счете 5:5 позволил Бркичу сделать решающий брейк.

Для Эрика Ваншельбойма матч со 145-й ракеткой мира Николой Милоевичем завершился разгромным поражением (2:6, 0:6). Молодой украинец проиграл пять геймов на своей подаче и не заработал ни одного брейк-поинта.

Сегодня Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм отыграют заключительные матчи группового этапа.