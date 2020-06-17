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На US Open отменили обязательный карантин
Организаторы американского Шлема смягчили условия проведения турнира.
Обозреватель Sports Illustrated Джон Вертхейм получил доступ к обновленному медицинскому протоколу US Open, согласно которому отменен обязательный двухнедельный карантин по прибытию в США.
Также игрокам разрешили самостоятельно добираться до Нью-Йорка и проживать за пределами турнирного отеля. Теннисисты смогут взять с собой более одного члена команды.
Ранее из-за строгих ограничений на US Open о готовности пропустить турнир заявляли многие теннисисты, включая Новака Джоковича и Симону Халеп.
US Open-2020 пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября и станет первым крупным турниром с момента ухода тенниса на карантин в марте текущего года.