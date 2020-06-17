На US Open отменили обязательный карантин

Обозреватель Sports Illustrated Джон Вертхейм получил доступ к обновленному медицинскому протоколу US Open, согласно которому отменен обязательный двухнедельный карантин по прибытию в США.

Также игрокам разрешили самостоятельно добираться до Нью-Йорка и проживать за пределами турнирного отеля. Теннисисты смогут взять с собой более одного члена команды.

Ранее из-за строгих ограничений на US Open о готовности пропустить турнир заявляли многие теннисисты, включая Новака Джоковича и Симону Халеп.

US Open-2020 пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября и станет первым крупным турниром с момента ухода тенниса на карантин в марте текущего года.