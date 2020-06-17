Стаховский одержал вторую победу на турнире в Белграде

В заключительном матче группового этапа Eastern European Championships первая ракетка Украины за 65 минут обыграл Филипа Стипича (6:1, 6:3), который в мировом рейтинге стоит за пределами топ-1500.

Стаховский сделал четыре брейка, а в геймах на своей подаче отыграл четыре брейк-поинта.

Дальнейшая судьба Стаховского на турнире в Белграде зависит от результата матча между Альяжем Бедене и Томиславом Бркичем. Украинцу для выхода в плей-офф нужна победа Бедене в трех сетах.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на US Open отменили обязательный карантин.