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Стаховский одержал вторую победу на турнире в Белграде

Теннис
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Сергей сохранил шансы на выход из группы.

Стаховский одержал вторую победу на турнире в Белграде
Новина українською

В заключительном матче группового этапа Eastern European Championships первая ракетка Украины за 65 минут обыграл Филипа Стипича (6:1, 6:3), который в мировом рейтинге стоит за пределами топ-1500.

Стаховский сделал четыре брейка, а в геймах на своей подаче отыграл четыре брейк-поинта.

Дальнейшая судьба Стаховского на турнире в Белграде зависит от результата матча между Альяжем Бедене и Томиславом Бркичем. Украинцу для выхода в плей-офф нужна победа Бедене в трех сетах.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на US Open отменили обязательный карантин.

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В статье: Сергей Стаховский
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