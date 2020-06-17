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Завацкая выиграла два матча на турнире во Франции

Теннис
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Всего у Катарины три победы при одном поражении.

Завацкая выиграла два матча на турнире во Франции
Новина українською

После неудачи в матче с Кароль Монне (6:2, 4:6, 6:10) Завацкая вернулась на победный путь в матче Мари Тюмен (7:6, 6:3), а сегодня украинка всего за 50 минут разбила 526-ю ракетку мира Алис Тубельо (6:0, 6:1).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Сергей Стаховский одержал вторую победу на турнире в Белграде.

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В статье: Катарина Завацкая
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