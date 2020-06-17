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ATP опубликовала обновлённый календарь турниров

Теннис
(1 голосов)

Первый стартует 14 августа

ATP опубликовала обновлённый календарь турниров
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) определилась с датой возобновления сезона, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Как сообщается в официальном "твиттере" организации, первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа.

В августе-сентябре состоятся:

Вашингтон (США) — дата старта 14 августа
Цинциннати (США) — дата старта 22 августа
Открытый чемпионат США — дата старта 31 августа
Кицбюэль (Австрия) — дата старта 8 сентября
Мадрид (Испания) — дата старта 13 сентября
Рим (Италия) — дата старта 20 сентября
Открытый чемпионат Франции — дата старта 27 сентября.

В середине июля ожидается дальнейшее обновление запланированного графика после "Ролан Гаррос", включая турниры в Азии перед европейскими турнирами в закрытых помещениях, кульминацией которого станет финал Nitto ATP в Лондоне, завершающий сезон.

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В статье: ATP
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