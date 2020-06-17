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WTA опубликовала обновлённый календарь турниров

Теннис
(1 голосов)

Соревнования стартуют 3 августа

WTA опубликовала обновлённый календарь турниров
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) определилась с датой возобновления сезона, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Как сообщается на официальном сайте организации, первым турниром после паузы станут соревнования в Палермо (Италия), которые стартуют 3 августа.

В августе-ноябре состоятся:

3 августа: Палермо (Италия)
10 августа: название турнира станет известно позже
21 августа: Цинциннати (США) — турнир состоится на кортах US Open
31 августа: Открытый чемпионат США
7 сентября: Стамбул (Турция) — турнир пройдёт в одно время со второй неделей US Open
14 сентября: Мадрид (Испания)
21 сентября: Рим (Италия) и Страсбург (Франция)
28 сентября: Открытый чемпионат Франции
5 октября: Сеул (Южная Корея) — турнир пройдёт в одно время со второй неделей «Ролан Гаррос»
12 октября: Пекин (Китай)
19 октября: Ухань (Китай) и Наньчан (Китай)
26 октября: Чжэнчжоу (Китай), второй турнир не определён.
2 ноября: ВТБ Кубок Кремля и Токио (Япония)
9 ноября: Шеньчжэнь, Китай (Итоговой турнир WTA)
16 ноября: Чжухай, Китай (Малый Итоговый турнир WTA)
23 ноября: Гуанчжоу (Китай).

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В статье: WTA
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