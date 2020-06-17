WTA опубликовала обновлённый календарь турниров

Женская теннисная ассоциация (WTA) определилась с датой возобновления сезона, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Как сообщается на официальном сайте организации, первым турниром после паузы станут соревнования в Палермо (Италия), которые стартуют 3 августа.

В августе-ноябре состоятся:

3 августа: Палермо (Италия)

10 августа: название турнира станет известно позже

21 августа: Цинциннати (США) — турнир состоится на кортах US Open

31 августа: Открытый чемпионат США

7 сентября: Стамбул (Турция) — турнир пройдёт в одно время со второй неделей US Open

14 сентября: Мадрид (Испания)

21 сентября: Рим (Италия) и Страсбург (Франция)

28 сентября: Открытый чемпионат Франции

5 октября: Сеул (Южная Корея) — турнир пройдёт в одно время со второй неделей «Ролан Гаррос»

12 октября: Пекин (Китай)

19 октября: Ухань (Китай) и Наньчан (Китай)

26 октября: Чжэнчжоу (Китай), второй турнир не определён.

2 ноября: ВТБ Кубок Кремля и Токио (Япония)

9 ноября: Шеньчжэнь, Китай (Итоговой турнир WTA)

16 ноября: Чжухай, Китай (Малый Итоговый турнир WTA)

23 ноября: Гуанчжоу (Китай).