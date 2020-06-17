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Глава АТР: Надеемся, что в календарь добавится ещё больше турниров
Гауденци надеется на лучшее
Глава ATP Андреа Гауденци прокомментировал формирование календаря мужских турниров на оставшиеся месяцы 2020 года. Пока организация опубликовала список турниров, которые будут проведены в августе и сентябре.
"Это случилось благодаря нашим совместным усилиям. Надеемся, по мере развития ситуации нам удастся добавить в календарь ещё больше турниров. Отдельно хотел бы поблагодарить организаторов турниров за их усилия, приложенные в столь непростой момент. И, конечно же, большое спасибо игрокам, которые будут соревноваться в столь непростых условиях", — цитирует Гауденци пресс-служба АТР в официальном "твиттере" организации.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте — причиной стала пандемия коронавируса. Сегодня, 17 июня стало известно, что первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне Citi Open — их старт запланирован на 14 августа.