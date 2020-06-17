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Глава АТР: Надеемся, что в календарь добавится ещё больше турниров

Теннис
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Гауденци надеется на лучшее

Глава АТР: Надеемся, что в календарь добавится ещё больше турниров
Новина українською

Глава ATP Андреа Гауденци прокомментировал формирование календаря мужских турниров на оставшиеся месяцы 2020 года. Пока организация опубликовала список турниров, которые будут проведены в августе и сентябре.

"Это случилось благодаря нашим совместным усилиям. Надеемся, по мере развития ситуации нам удастся добавить в календарь ещё больше турниров. Отдельно хотел бы поблагодарить организаторов турниров за их усилия, приложенные в столь непростой момент. И, конечно же, большое спасибо игрокам, которые будут соревноваться в столь непростых условиях", — цитирует Гауденци пресс-служба АТР в официальном "твиттере" организации.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте — причиной стала пандемия коронавируса. Сегодня, 17 июня стало известно, что первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне Citi Open — их старт запланирован на 14 августа.

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В статье: ATP
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