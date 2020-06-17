Ник Кирьос обозвал главу АТР картошкой

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал слова главы АТР Андреа Гауденци, который заявил, что формирование календаря мужских турниров на август-сентябрь является совместной работой организации и теннисистов.

"Здорово, друг, ты действительно позаботился об игроках на протяжении последних месяцев. Серьёзно? Офигеть, а как насчёт реальной совместной работы с игроками, картошка?" — написал Ник в своём "твиттере".

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте, причиной стала пандемия коронавируса. Сегодня, 17 июня, стало известно, что первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне Citi Open, старт запланирован на 14 августа.

Ранее австралиец назвал организаторов US Open эгоистами. По его мнению, неправильно проводить турнир во время эпидемии коронавируса и массовых волнений в США.