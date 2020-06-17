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Ник Кирьос обозвал главу АТР картошкой

Теннис
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Все из-за того, что Гауденци принимал решения без согласия всех игроков

Ник Кирьос обозвал главу АТР картошкой
Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал слова главы АТР Андреа Гауденци, который заявил, что формирование календаря мужских турниров на август-сентябрь является совместной работой организации и теннисистов.

"Здорово, друг, ты действительно позаботился об игроках на протяжении последних месяцев. Серьёзно? Офигеть, а как насчёт реальной совместной работы с игроками, картошка?" — написал Ник в своём "твиттере".

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте, причиной стала пандемия коронавируса. Сегодня, 17 июня, стало известно, что первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне Citi Open, старт запланирован на 14 августа.

Ранее австралиец назвал организаторов US Open эгоистами. По его мнению, неправильно проводить турнир во время эпидемии коронавируса и массовых волнений в США.

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В статье: Ник Кирьос
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