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Дюрант не поддержал идею Ирвинга создать отдельную от НБА лигу

Теннис
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Дюрант не поддержал идею Ирвинга создать отдельную от НБА лигу
Новина українською

Форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант не поддержал одноклубника Кайри Ирвинга в идее создания собственной, отдельной от НБА лиги.

"Идея Кайри о создании новой собственной лиги не нова, он говорил об этом с товарищами по команде в ходе сезона. Исходя из того, что мне сказали, Кевин Дюрант не был в восторге от этого предложение", — написал в своём "твиттере" журналист Райан Руссильо.

Ирвинг лоббирует отмену рестарта сезона-2019/2020 в Орландо. Кайри предпочитает сосредоточиться на движении против расовой несправедливости, которое возникло после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Сообщалось, что Ирвинг покинул групповой чат "Нетс" после утечки в СМИ информации о его желании создать отдельную лигу.

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В статье: Кевин Дюрант Кайри Ирвинг
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