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На US Open частично отказались от линейных судей

Теннис
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Американский Шлем объявил о нововведениях.

На US Open частично отказались от линейных судей
Новина українською

В связи с пандемией коронавируса на US Open-2020 линейные судьи будут обслуживать только те матчи, которые будут проходить на аренах Артура Эша и Луи Армстронга, сообщает официальный сайт турнира.

Что касается остальных матчей, то на них будет использоваться электронная система HawkEye Live.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация в мире также вынудила US Open отказаться от задействования детей в качестве подающих мячи. На турнире их заменят взрослые.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке среди СМИ будут представители только тех компаний, которые являются официальными трансляторами US Open.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября. Статус действующих чемпионов американского Шлема должны защищать Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску.

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В статье: us open коронавирус
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