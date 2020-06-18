На US Open частично отказались от линейных судей

В связи с пандемией коронавируса на US Open-2020 линейные судьи будут обслуживать только те матчи, которые будут проходить на аренах Артура Эша и Луи Армстронга, сообщает официальный сайт турнира.

Что касается остальных матчей, то на них будет использоваться электронная система HawkEye Live.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация в мире также вынудила US Open отказаться от задействования детей в качестве подающих мячи. На турнире их заменят взрослые.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке среди СМИ будут представители только тех компаний, которые являются официальными трансляторами US Open.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября. Статус действующих чемпионов американского Шлема должны защищать Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску.