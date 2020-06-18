Винус Уильямс – 40. Вспоминаем, как американка стала легендой

Оригинал статьи – ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Винус Уильямс была еще подростком, когда сказала эти слова. Следующие 23 года она провела, доказывая это. «Все по-другому во мне. Просто взгляни правде в глаза». Эти слова прозвучали еще до того, как силовой и атлетичный теннис привел ее к статусу первой ракетки мира. Они пришли до того, как она выиграла 7 титулов Большого шлема в одиночном разряде и 14 в парном, а также завоевала пять олимпийских медалей. Они пришли еще до того, как Винус продемонстрировала уравновешенность, грацию и любовь в одном из величайших и, безусловно, самых сложных противостояний, которые когда-либо случались в теннисе. Эти слова появились прежде, чем она переключила часть своего внимания на создание фирмы по дизайну интерьера и линии одежды. Они пришли до того, как она боролась за равные призовые в мировом теннисе, до того, как у нее диагностировали аутоиммунное заболевание, до того, как она стала тетей для Алексис Олимпии и до того, как она выступила за расовую справедливость после смерти Джорджа Флойда.

Накануне Винус Уильямс исполнилось 40 лет (она не отмечает по религиозным причинам), и это хороший повод оглянуться назад и вспомнить некоторые моменты, которые легли в основу ее легендарной карьеры и мощного наследия. Просто помните: она сказала нам, что была другой.

История становления сестер Уильямс была рассказана и пересказана. Ричард Уильямс после просмотра теннисного матча по телевизору был поражен количеством призовых денег, присужденных победителю. Он поклялся превратить своих дочерей в чемпионок. В своих мемуарах 2014 года «Черное и белое: как я вижу это» отец сестер пишет о борьбе с членами преступной группировки и о том, как пытался взять под контроль корты рядом с его домом в старом районе Комптона (штат Калифорния): «Это заняло два года и почти уничтожило мое тело и мой дух», - пишет Ричард. «Но в тот момент ничего из этого не имело значения. Что было важно, так это то, что корты стали нашими».

На уровне WTA Винус Уильямс дебютировала в Окленде 31 октября 1994 года, когда ей было всего 14 лет. В своем первом матче на Bank of the West Classic она в двух сетах обыграла 59-ю ракетку мира Шону Стаффорд. «Она будет великой в женском теннисе», - сказала Стаффорд после того матча. Эта победа была №1 для Уильямс-старшей. Сегодня у Винус 811 побед и шестое место в истории Открытой эры.

После участия в нескольких турнирах с 1994 по 1996 года в 1997-м Винус Уильямс дебютировала в Индиан-Уэллсе. В 1/16 финала она в трех сетах обыграла хорватку Иву Маджоли и добавила в свой послужной список первую в карьере победу над теннисисткой из топ-10. «Она была немного дерзкой, как будто она лучшая в мире», - говорила Маджоли.

Первый крупный титул Винус Уильямс завоевала в 1998 году в Майами после победы в трех сетах над Анной Курниковой. «Она не победила меня – я проиграла», - сказала Курникова после матча. Винус была настроена более оптимистично. «Это пятый крупнейший турнир, поэтому я очень рада этому», - сказала американка. За карьеру она выиграла 49 турниров WTA.

Одержав победу над Барбарой Шетт во втором раунде Уимблдона, Винус Уильямс установила рекорд по самой быстрой подачи в истории женского тенниса. Скорость? Невероятные 125 миль в час. После матча Винус спросили, может ли она вспомнить ту подачу. «Нет», - сказала она. «Я не стремилась к этому». Мощная подача помогла Уильямс-старшей к июлю 1998 года подняться в мировом рейтинге на 5-е место.

С младшей сестрой Сереной Винус Уильямс на профессиональном уровне впервые сыграла на Australian Open 1998 года. Будучи на 15 месяцев старше своей сестры, Винус выиграла в двух сетах. «Было бы очень весело, если бы сегодня мы играли финала», - сказала Винус. «Но было не очень здорово выбить мою младшую сестру во втором круге». Всего сестры сыграли 30 матчей (Серена выиграла 18), в том числе провели 16 поединков на турнирах Большого шлема (Серена выиграла 11). Суммарно Серена и Винус возглавляли мировой рейтинг в течение 327 недель, 30 раз побеждали на турнирах Большого шлема в одиночном разряде и заработали почти 135 миллионов долларов призовых.

Когда в 2000 году Винус Уильямс подняла над головой блюдо «Розовая вода Венеры», то стала первой афроамериканской чемпионкой Уимблдона со времен Алтеи Гибсон, которая побеждала на турнире в 1958 году. После матча она подняла тему расового неравенства: «Прошло всего 40 лет. Как вы можете изменить годы и столетия предвзятости за 40 лет?»

После года успешной борьбы за равные призовые на Уимблдоне (и своего четвертого титула) Винус Уильямс в финале Уимблдона-2008 победила сестру Серену и завоевала свой седьмой и последний титул Большого шлема. «Я думаю, что так много титулов на этом турнире оправляют вас на уровень стратосферы. Просто по той причине, как много значит этот турнир», - говорила Винус.

Винус и Серена на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне во Всеанглийском клубе также брали золото в парном разряде. Всего Винус четырежды становилась олимпийской чемпионкой (в том числе и одна победа в одиночном разряде в 2000 году в Сиднее) и однажды завоевала серебро.

В 2016 году Винус Уильямс вернулась в Индиан-Уэллс впервые за 15 лет. Тогда, в 2001-м, незадолго до начала полуфинального матча против Серены, она снялась с турнира в связи с травмой. На следующий день Винус с трибуны смотрела за игрой Серены в финале, и отец сестер Ричард сказал, что слышал расовые насмешки с трибун. Это привело к тому, что сестры на протяжении 15 лет игнорировали крупнейший турнир сезона после четырех Шлемов. «Было так позитивно и здорово находится на тренировочном корте», - говорила Винус в 2016 году. «Это показывает, что вы всегда можете вернуться домой».

В дополнение к теннису Винус Уильямс смело двигается вперед и в других отраслях. В 2002 году она основала фирму по дизайну интерьера «V Starr Interiors», а ее первым клиентом стал бывший игрок НБА Карлос Бузер. В 2007 году Уильямс запустила «EleVen» – линию фитнес-одежды и аксессуаров. Она регулярно носила одежду своей линии, в том числе на Открытом чемпионате Франции в 2017 году.

В 2017 году Винус впервые с 2009 года добралась до финала Уимблдона и впервые сделала это с того момента, как ей диагностировали аутоиммунное заболевание синдром Шенгера. Уильямс проиграла Гарбинье Мугурусе и упустила шанс стать 8-кратной чемпионкой Шлемов. «В том году я была в состоянии бороться за большие титулы. Я просто переступаю черту. Я верю, что могу», - говорила американка, которой на тот момент было уже 37 лет.

«Я неплохо играю в теннис», - говорила Винус на пресс-конференции в Майами в 2018 году. «Так почему бы не продолжать?». Что она и сделала, став в 2019-м единственной 39-летней теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA.

В своем последнем большом матче на Шлемах на US Open-2018 Винус Уильямс смогла взять у сестры всего три гейма. Соперничество сестер Уильямс считается одним из лучших в истории тенниса. Серена тогда сказала о своей сестре: «Я бы ни за что не добилась этого без нее. Она – мое вдохновение. Она – единственная причина, по которой я стою здесь сегодня, и единственная причина, по которой существуют сестры Уильямс. Так что, Винус, спасибо тебе за то, что вдохновляешь меня быть лучшим игроком и за то, что заставляешь меня усердно работать».

«Я просто говорю ей спасибо за все, что она сделала для спорта», - сказала Коко Гауфф после победы над Винус Уильямс на Уимблдоне 2019 года. «Она была источником вдохновения для многих людей. Я очень хотела сказать ей спасибо. Я встречалась с ней раньше, но у меня не хватило смелость заговорить».

Когда Винус Уильямс приближалась к своему 40-летию, она была так же заметна за пределами корта, как и на нем. Танцуя в перерыве матча НБА с Робом Гронковски и группой поддержки Лейкерс, выступая в качестве приглашенного гостя на шоу «Сегодня», она расширила свое влияние за пределами тенниса. «Если вы не готовы драться, то вам просто нужно идти домой», - говорит легендарная американка.