На Ролан Гаррос допустят болельщиков

Открытый чемпионат Франции по теннису из-за пандемии коронавируса был перенесен на сентябрь-октябрь.

Хотя на данный момент большинство спортивных мероприятий проходят за закрытыми дверями, в Париже убеждены, что болельщики смогут посетить матчи Ролан Гаррос.

"Турнира без зрителей точно не будет. Окончательное решение о количестве зрителей еще не принято. Мы согласуем его с государственными органами", - цитирует Reuters слова главы Французской федерации тенниса (FFT) Бернара Джудичелли.

Ролан Гаррос-2020 пройдет с 27 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами грунтового Шлема являются Рафаэль Надаль и Эшли Барти.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сезон в WTA-туре возобновится 3 июня турниром в Италии.