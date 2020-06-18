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Ястремская и Костюк возобновят сезон на турнире в Палермо

Теннис
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Украинки определились с ближайшими планами.

Ястремская и Костюк возобновят сезон на турнире в Палермо
Новина українською

Даяна Ястремская и Марта Костюк подали заявки на участие в грунтовом турнире в Палермо категории WTA International. Соревнования на Сицилии пройдут с 3 по 9 августа и станут первыми в календаре WTA-тура с момента ухода тенниса на карантин в марте текущего года.

Ястремская в статусе теннисистки из топ-30 получит место в основной сетке, а вот Костюк, которая в мировом рейтинге стоит на 141-й позиции, придется сыграть в квалификации.

Ястремская в сезоне-2020 отметилась выходом в финал турнира в Аделаиде. На Australian Open одесситка во втором круге проиграла Каролин Возняцки.

На счету Костюк титул на 60-тысячнике в Каире, а также победа на выставочном турнире в Ирпене.

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В статье: Марта Костюк Даяна Ястремская
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