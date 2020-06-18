Свитолина может отказаться от поездки на US Open

WTA-тур после карантина возобновит соревнования 3 августа в Палермо, а 31 августа в Нью-Йорка при пустых трибунах должен стартовать Открытый чемпионат США.

"Здорово, что все возвращается, конечно же, есть очень много вопросов. Думаю, что не только у меня. На данный момент те условия, которые нам предлагают, они не идеальны, потому что будет много тестов, плюс изоляция, не понятно, что будет с очками, с деньгами…

Очень сложно что-то сказать. Если не будет очков на этом турнире, то не знаю, есть ли смысл ехать и выступать, так как условия достаточно жесткие. Если нужно проводить так много времени в изоляции, то это тоже играет большую роль. Будем смотреть... Я знаю, что будут еще встречи, что в ближайшие недели это будет решаться.

Конечно, я думаю, что USTA и US Open сделают все возможное, чтобы провести этот турнир как можно лучше, чтобы никто не заболел по ходу соревнований. Но, я считаю, что условия все равно достаточно жесткие", - отметила пятая ракетка мира.

Элина Свитолина перед возобновлением сезона сыграет на выставочном турнире в Берлине, а также проведет несколько матчей в Швейцарии.