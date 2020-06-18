Винус Уильямс единственная представительница топ-100 WTA в возрасте 40+

Американская теннисистка Винус Уильямс, отпраздновавшая сегодня 40-й день рождения, стала единственной представительницей первой сотни мужского и женского рейтингов в возрасте 40+.

Уроженка Линвуда (США) сейчас — 67-я ракетка мира. В этом сезоне провела три официальных матча, не одержав ни одной победы.

Винус Уильямс — семикратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, 14 раз побеждала на мэйджорах в паре. Четырёхкратная олимпийская чемпионка (три золотые медали — в парном разряде, одно золото — в одиночном).

Самым возрастным представителем топ-100 АТР-тура является 38-летний Роджер Федерер (4-я ракетка мира). Следующий день рождения швейцарец отпразднует 8 августа.