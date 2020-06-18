Джокович: Благодарен всем поддержавшим наше начинание

Первая ракетка мира и один из организаторов серии соревнований Adria Tour Новак Джокович, прокомментировал предстоящий второй этап серии, который пройдёт в Задаре (Хорватия).

"Я впервые оказался в Задаре. Благодарен всем поддержавшим наше начинание теннисистам, Федерации тенниса Хорватии, всем принимавшим участие в организации турнира, а также музыкантам, согласившимся играть здесь. С нетерпением жду выхода на корт. Этот турнир станет способом посыла сильного и позитивного сообщения всему миру, ведь Задар будет спортивным центром планеты на протяжении трёх дней", — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.

Участниками этого этапа, кроме Новака, будут Александр Зверев, Григор Димитров, Марин Чилич, Борна Чорич и другие теннисисты.